熊本市東区の公園に、巨大なくまモンの地上絵が登場しました。今年は、あの「国民的幼稚園児」と共演です。 【写真を見る】巨大！『くまモンしんちゃん』の地上絵 登場「元気モリモリにしていくもーん！」熊本市東区 地上からはよくわかりませんが、高さ12mから眺めると…？ 記者「今年はくまモンと、しんちゃんのコラボレーションです」 地上絵は縦・横ともに40m。今週末（10月25日、26日）に開かれる「江津