この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、コニ(@sn15papa)さんの投稿です。 息子さんの努力がかわいい コニさんは最近、息子さんを叱ることが続いてしまいます。すると、叱られ過ぎた息子さんが考案したのは…？ Ⓒsn15papa Ⓒsn15papa Ⓒsn15papa ママに怒られすぎた息子が「ママの攻略本」作っていた 怒られ続けた結果、ママの攻略