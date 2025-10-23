【モデルプレス＝2025/10/23】元モーニング娘。で女優の久住小春が10月21日、自身のInstagramを更新。背中が大きく開いたデザインのドレス姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】33歳元モー娘。「二度見した」背中に大穴ドレス姿◆久住小春、美背中大胆ドレス姿公開久住は「背中空きドレス カップ付きで便利」（※原文ママ）とコメントを添えて、タイトなシルエットの黒のロングドレススタイルを公開。大胆にぱっくりと開いた背中