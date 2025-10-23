【モデルプレス＝2025/10/23】フリーアナウンサーの皆藤愛子が10月22日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】皆藤愛子「透明感半端ない」ノースリワンピで美肌披露◆皆藤愛子、ノースリーブワンピース姿を公開「少し前ですが ＃上田と女が吠える夜 ＃ネイビーワンピ」とハッシュタグを添え、テレビ朝日系「上田と女が吠える夜」（毎週水曜よる9時〜）に出演した際のコーディネ