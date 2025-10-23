お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太が23日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。新たに動き始めた高市早苗内閣に対し期待した。山里は特に片山さつき財相と、小野田紀美経済安全保障・外国人共生担当相の名前を挙げた。「本気で日本に危機感を持っているんだなぁと伝わってくる人事。期待したくなるのは、片山さつきさんが担当する補助金の見直し。メス入れてくれるんだ。あと、小野田さん。