東京シティ競馬（TCK）所属のフェブランシェ（牝5・藤田輝信厩舎）が、アメリカのデルマー競馬場で行われるブリーダーズカップフィリー＆メアスプリント（G1・ダ1400m）に出走するため、10月22日（水）に日本を出国した。鞍上は吉原寛人騎手を予定しており、コンビで世界の舞台に挑む。同レースは現地時間11月1日（土）、日本時間11月2日（日）に実施される。発走時刻は後日発表予定で、日本での勝馬投票券の発売は行われない