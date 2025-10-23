10月22日、大井競馬場でマイルグランプリ（S2・3歳上・ダ1600m）が行われ、矢野貴之騎乗のゴールドレガシー（牡7・大井・藤田輝信）が勝利を決めた。競馬場への入場人員は3694人で前年比79.6%（4643人）だった。同競走の売得金は以下のとおり。【大井・マイルグランプリ】伏兵ゴールドレガシーが重賞V…矢野貴之騎手、会心の騎乗で勝利に導く総売上は前年比増●マイルグランプリ 売得金額8億4337万9900円（前年比98.4%・8億5737