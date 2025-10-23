ハロプロ出身の日本人女性と結婚した韓国人歌手キム・ジョンミンが、サッカーU-17ワールドカップに臨むU-17日本代表メンバーに選ばれた息子を祝福している。【写真】キム・ジョンミンと結婚したハロプロ出身の日本人妻キム・ジョンミンは10月23日にインスタグラムを更新。次男の谷大地（韓国名キム・ドユン）がU-17日本代表に追加招集されたことを報告し、「パパとママはいつも応援しているよ。世界に君のすべてを見せてきなさい。