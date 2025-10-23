10月22日、大井競馬場で行われた11R・マイルグランプリ（S2・3歳上・ダ1600m）は、矢野貴之騎乗の6番人気、ゴールドレガシー（牡7・大井・藤田輝信）が快勝した。2馬身差の2着に1番人気のムエックス（牡7・船橋・張田京）、3着にリコールガー（牡5・大井・荒山勝徳）が入った。勝ちタイムは1:39.1（重）。2番人気で吉原寛人騎乗、キングストンボーイ（せん7・大井・渡邉和雄）は、7着敗退。【大井・マイルグランプリ】ゴールド