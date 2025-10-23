11月3日（祝月）に船橋競馬場と門別競馬場で行われるダート競馬の祭典・JBC競走について、BS11が生中継を行うことが決定した。番組では、ダート競馬の祭典として開催される4競走をすべて中継する。放送は15時から18時までの3時間にわたり実施。船橋競馬場で行われるJBCクラシック（Jpn1）、JBCスプリント（Jpn1）、JBCレディスクラシック（Jpn1）の3競走と、門別競馬場で行われるJBC2歳優駿（Jpn3）が対象となる。BS11での放送