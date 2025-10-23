人工衛星やロケットの破片が宇宙空間を漂う「スペースデブリ」は、運用中の人工衛星や宇宙ステーションなどに衝突する事故が発生するなど、大きな事故につながる懸念があります。そんなスペースデブリの問題と危険性、現在行われている対策などについて、教育系YouTubeチャンネルのTED-Edがムービーにまとめています。Why don't we send our trash to space? - Jim Bentley and Imogen Ellen Napper - YouTube宇宙開発が始まって以