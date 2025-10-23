今週末は北海道〜九州の広い範囲で雨が降り、この雨を境に強い寒気が流れ込みそうです。週明けは北海道を中心に雪や風が強く、吹雪となる恐れがあります。一方、11月に入ると秋晴れとなる所が多いでしょう。週明け(27日〜28日)は冬型が強まり北海道で雪や吹雪東京地方や近畿地方は木枯らし1号か今日23日〜明日24日は広く晴れて、日中は快適な陽気となる所が多いでしょう。一方、25日(土)〜26日(日)は低気圧や前線の影響で北海道