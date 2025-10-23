恋人いない歴＝年齢のときは、「本当に彼女ができるのだろうか…」と不安を感じてしまうもの。でも、同じ悩みを乗り越えた男性の「昔の自分へのアドバイス」を聞けば恋人をつかまえるためのヒントが見つかりそうです。そこで今回は、『スゴレン』の男性読者のみなさんに「『女の子とのお付き合い経験ゼロ』だったころの自分に教えたいこと」を尋ねてみました。【１】「積極的」な行動も、やりすぎると「しつこい」に変わってしまう