昨日22日は晩秋から初冬の肌寒さだった近畿ですが、今日23日は最高気温が昨日よりも大幅に高くなる予想で、日中は比較的過ごしやすい見込みです。明日24日は朝と昼の寒暖差に注意。その後も、北風が強まったり、薄手のコートが必要なくらい朝が冷えたり、服装選びが重要になる日が多いでしょう。予想気温をしっかりチェックして、服装選びに役立ててください。今日23日の近畿は日中の気温が昨日より大幅アップ昨日22日の近畿は、冷