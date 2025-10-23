専業主婦からカフェのパートとして社会復帰を果たしたりかこ。仕事の楽しさや達成感を感じる一方で、妻子持ちの優しい先輩・宮田からの個人的な問いかけが次第にエスカレートしていく。夫婦関係や性的な話題にまで踏み込んできた宮田に対する恐怖と嫌悪感に耐えきれず、職場から逃走したりかこ。その後、夫にセクハラ被害を打ち明けて…。『パート先のセクハラ社員』をごらんください。 恐怖で出勤できなくな