俳優・竹内涼真がドラマでの姿を公開した。竹内は、２３日までに自身のインスタグラムを更新。「『じゃあ、あんたが作ってみろよ』ｅｐｉｓｏｄｅ３勝男学び学び学び」と記し、ＴＢＳ系ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（火曜・午後１０時）のシーンで、真剣な表情で大根の皮をむくショットやおでんが入った鍋を抱きしめるショットなど、エプロン姿で料理に奮闘する姿を公開した。この投稿には「素直でいい子な勝男