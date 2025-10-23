◆欧州ＣＬ▽リーグフェーズ第３節フランクフルト１―５リバプール（２２日、ドイチェ・バンク・パルク）フランクフルト所属の日本代表ＭＦ堂安律はトップ下で先発も、後半２０分に途中交代した。試合は１―５で敗れた。リバプールの同ＭＦ遠藤航はベンチ入りしたが、出番はなかった。フランクフルトは前半２６分、ＤＦクリステンセンが右足で先制ゴール。だが、同３５分にカウンターからリバプールＦＷエキティケに同点を