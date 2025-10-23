６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」の片寄涼太が２３日、都内で行われた「ＫＩＮＧ’ＳＯＲＡＮＧＥＩＳＬＡＮＤ」のオープニングセレモニーに登壇した。１９５０年に米ハワイ州ヒロで創業され、名物のスイートロールが世界中で親しまれている「ＫＩＮＧ’ＳＨＡＷＡＩＩＡＮ」の日本初体験型ＰＯＰ‐ＵＰイベント。初めてスイートロールを食べたという片寄は「甘やかな癒やされる味わいで、初