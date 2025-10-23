21日から販売「野菜生活100 本日の逸品 岡山ピオーネミックス」 食品大手「カゴメ」が21日に全国で販売を始めた野菜ジュース「野菜生活100 本日の逸品 岡山ピオーネミックス」のPRイベントとして、岡山市のスーパーで無料試飲が行われます。 25日：天満屋ハピータウン原尾島店（岡山市中区原尾島）26日：天満屋ハピータウン岡南店（岡山市南区築港新町） 野菜ジュース