きょうは、運命のプロ野球ドラフト会議。今年もドラフト前恒例のゲン担ぎに、CBCテレビ･若狭敬一アナウンサーが行ってきました。 【写真を見る】若狭敬一アナが今年も"滝行"で成功祈願｢中日ドラゴンズのドラフトは大成功だ！見えました。井上監督引いています｣【プロ野球ドラフト会議2025】CBCテレビ「チャント！」 （若狭）「きょうは私裸になります。そうです！滝に打たれてきます。私にとって1年で一番大事な仕事です」