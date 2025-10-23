大阪・関西万博で披露された、絵が苦手な小学5年生の作品に注目が集まった。【写真】中橋治美さんと息子の中橋隆廣さん15分で描いた「夏の思い出」も一般社団法人Wabunka Projectは、2025年9月29日、大阪・関西万博「シン・オンナ展」Vision’s Woman 2025で“親子アーティスト”を公式発表。母・中橋治美さんと小学校5年生の息子・隆廣さんが挑んだ初展示が話題となった。母・治美さんは、元オリンピック柔道日本代表候補で