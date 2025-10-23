１６日、チリ・コピアポで撮影した中国製ＮＥＶバス。（コピアポ＝新華社配信）【新華社コピアポ10月23日】チリ北部アタカマ州の州都、コピアポは現地時間16日、中国製新エネルギー車（NEV）バス121台の運用を開始した。これにより、南米で初めて路線バスの全面電動化を実現した都市となった。運用を開始したNEVバス121台はコピアポの主要道路を走る12路線に投入される。車両はバリアフリー設備、エアコン、充電用コンセント、