アメリカのヘグセス国防長官は、アメリカ軍が東太平洋で麻薬運搬船とされる船舶2隻を攻撃し、5人を殺害したと発表しました。ヘグセス国防長官は22日、SNSに動画を投稿し、アメリカ軍が2日にわたって東太平洋の公海上で麻薬を運んでいた船舶2隻を攻撃し、乗船していた5人全員が死亡したと発表しました。「トランプ大統領の指示に基づき、指定テロ組織が運用する船舶に対し致死的な攻撃を実施した」などと説明しています。ヘグセス氏