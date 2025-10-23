秋篠宮家の長男・悠仁さまがインフルエンザに感染されたことを宮内庁が発表しました。悠仁さまは20日には大学に通っていましたが、発熱のため早退して検査をしたところ、翌日21日にインフルエンザに感染されたことが分かったということです。悠仁さまはきょう（23日）も大学を欠席されていますが、現在、平熱に戻ったということです。宮邸で引き続き静養していて、今後、体調を見ながら大学へ通われる予定です。秋篠宮ご夫妻や姉の