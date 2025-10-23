英語検定試験「TOEIC」で他人を装って受験したとされる京都大大学院生を勧誘したとして、警視庁は23日までに、有印私文書偽造・同行使の疑いで、中国籍の職業不詳、李照北容疑者（30）＝東京都荒川区＝を逮捕した。同庁によると、大学院生は通信機器で他の受験生に解答を教えていたとみられ、李容疑者はリクルーターという。逮捕容疑は3月1日、同罪で公判中の大学院生、王立坤被告（27）と共謀し、受験票を偽造して試験で行使