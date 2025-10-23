23日午前9時35分ごろ、東京都青梅市の市立今井小で「児童がハチに刺された」と119番があった。警視庁青梅署などによると、小学1年の児童20人と教員2人が、近くで巣が見つかったクロスズメバチに刺されたとみられる。全員が搬送され、いずれも意識はある。青梅市教育委員会によると、児童らは生活科の授業で、学校敷地内の畑で落ち葉拾いをしていた。署が詳しい状況を調べている。