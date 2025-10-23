戦後80年プロジェクト「つなぐ、つながる」です。80年前、戦時下の沖縄で産声をあげ、戦場を生き延びた女性の証言です。父と母、それぞれの決断がつないだ命とは…。真喜屋光子さん（80）。沖縄で住民を巻き込んだ地上戦がはじまる2か月前、本島中部に生まれました。1945年4月、アメリカ軍が沖縄本島に上陸。当時20歳だった母親は乳飲み子を抱え、50キロ以上離れた北部への避難を試みます。鉄の暴風とよばれた激しい砲撃を避けよう