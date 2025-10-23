もしも同じ屋根の下に暮らすなら、恋人であっても友人であっても『同じ趣味同士』と居るのが一番気楽なのかもしれません。砂履シンシャさんの作品『オタ婚のススメ！』では、偽装夫婦として結婚した2人の生活模様が描かれています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約4,000ものいいねを集め話題となっています。【漫画】『妻が会社の男性に食事に誘われてしまった話』（全編を読む）東雲涼太と明美は、互いの利害が一致したた