2024年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2024年7月11日）*****大相撲の錣山（しころやま）親方（元関脇・寺尾）が、2023年12月17日にうっ血性心不全で亡くなった。享年60。力士としては細身の体から繰り出す突っ張りと甘いマスクで人気を集めた。通算出場記録（1795回）、幕内の連続出場記録（1063回）はともに歴代4位、幕内在位は歴代6