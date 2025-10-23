来年の干支である「丙午」をデザインした香合の窯出しが岡山県倉敷市の天神窯で行われました。 【写真を見る】倉敷市の天神窯で干支の「丙午」をデザインした香合の窯出し赤色の釉薬で馬の力強さを表現【岡山】 倉敷市の天神窯では陶芸家の岡本篤さんが毎年、干支にちなんだ香合を作っています。 けさ（23日）は、3日前に窯入れした馬の香合約200個を次々と取り出し、出来栄えを確かめました。今年の春に馬を観察し、イメ