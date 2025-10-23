きのう（22日）、インドネシアのジャカルタで行われた体操の世界選手権、男子個人総合の決勝に、パリ五輪で3冠を達成した岡山市出身の岡慎之助選手が臨みました。 6種目の合計点で競う体操の男子個人総合。予選を12位で通過した岡選手は、出だしのつり輪から安定した演技を見せます。続く跳馬、平行棒、鉄棒でも高得点をマークし暫定1位に。しかし、5種目目のゆかで尻もちをつく痛恨のミスをしてしまい、5位という結果に終