TOMORROW X TOGETHERが11月15日から行う日本ドームツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞ IN JAPAN』の追加公演を、東京と大阪にて開催する。 （関連：TOMORROW X TOGETHERが注ぐ想いの深さ「またすぐに戻ってきます」愛に満ちた日本アリーナツアーを観て） これにより同ツアーは、埼玉、愛知、福岡、東京、大阪を巡る、自身初の5大ドームツアーでの開催