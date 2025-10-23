日本道路交通情報センターによりますと、きょう（23日）午前11時10分ごろ岡山市南区の国道30号倉敷川橋付近（下り）で乗用車と軽乗用車が関係する事故がありました。 【地図をみる】国道30号で乗用車と軽乗用車が絡む事故車線規制【岡山・南区】 この事故により下りの1車線で交通規制が行われているということです。