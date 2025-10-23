「Honeys（ハニーズ）」は、俳優の木村文乃とのカラーコラボレーションアイテムを、全国の店舗および公式オンラインショップで販売。10月23日（木）より特設ページを公開している。【写真】2WAYタイプがうれしい！木村文乃×「Honeys」コラボアイテム詳細■コラボカラーを採用今回登場したアイテムは、コラボカラーの“モカ”を採用したキルティングのブルゾン。上品で合わせやすいモカカラーに、フェイクファー面とプレー