＜NOBUTA GROUP マスターズGC レディース初日◇22日◇マスターズゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6562ヤード・パー72＞国内女子ツアーは第1ラウンドが進行している。3週連続で国内ツアー出場となる渋野日向子が前半を2バーディ・1ボギーで回り、1アンダーで折り返した。同組の河本結は3オーバー、大里は2アンダーで後半に突入した。【大会ライブフォト】渋野ら“黄金世代”のスリーショット5アンダー・首位タイには、ルーキーの中村心、