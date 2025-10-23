アイドルグループ・乃木坂46の松尾美佑（21）が、12月31日をもって卒業することが発表された。23日にグループの公式サイトで明らかにされた。【写真】先月には…ツアーの見せ場を熱弁していた松尾美佑松尾は同日、「別の世界へ」と題したブログで卒業を発表。「お友達に勧められて受けた、坂道合同オーディション思い返せばスタートに立つもっと前から、私は沢山の人に背中を押して貰ってここに来ることができました」と加入