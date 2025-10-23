日本テレビアナウンサーの忽滑谷こころ（27）が21日、自身のインスタグラムを更新。「滑り込みで万博＆大阪観光してきました」と書き出し、家族旅行を楽しむ様子を公開した。【写真】7月に結婚を発表、忽滑谷こころアナの夫婦2ショット※2枚目「両親といとこ一家と我々の3家族の大所帯でしたがちゃーーんと大満喫できました！」とつづり、通天閣をバックに大阪満喫ショットをアップ。万博の大屋根リングで撮影した、夫婦2シ