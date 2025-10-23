■初冠雪富士山（平年より21日遅い）◎全国の天気東北から九州北部にかけては広い範囲で晴れて、洗濯日和となるでしょう。北海道は午後も日本海側やオホーツク海側を中心に雨が降るでしょう。標高の高い所では雪となりそうです。九州南部と沖縄は雲が広がりやすく、雨の降る所もあるでしょう。◎予想最高気温前日より高い所が多く、仙台は3℃高い17℃、東京は4℃高い19℃、名古屋は6℃高い22℃、大阪は7℃高い23℃でしょう。高知は