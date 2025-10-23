プロ野球・DeNAの相川亮二新監督、ヤクルトの池山隆寛新監督が就任後初の大仕事となるドラフト会議が23日に行われます。22日に取材に応じた相川新監督は、「僕は就任の時にいいましたけどバッテリー、投手の部分は絶対に必要と思うので、でもチームとして長期的なところも見ないといけない。いい選手がたくさんいるのでドラフトで指名できればいい」と話しました。1位指名が競合した際に行われるくじ引きは相川新監督が行うと言い