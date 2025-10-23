盛岡市の中心部にクマが現れました。クマはその後、住宅地のほうへ逃げ込んだとみられ、警察が注意を呼びかけています。【映像】盛岡市中心部にクマ出没（実際の映像） 「クマが今、河川敷を走っています。かなり早いスピードで走っています。すぐ近くに民家があるので、非常に危険な状態です」（リポーター）警察によりますと23日午前6時すぎ、盛岡市の岩手公園付近の河川敷で、子グマ1頭を見たと通報がありました。クマはそ