俳優の綾瀬はるかと松下洸平が２３日、大阪市内で２４日にリニューアルオープンするユニクロのグローバル旗艦店「ＵＮＩＱＬＯＵＭＥＤＡ」の記者説明会に出席した。同店のオープニングキャストを務める２人は、限定販売される「欧州特別コレクション」の全身コーデで登場。西日本最大、約１３００坪の売り場面積を誇る同店に松下は「本当に広くてビックリしました」と驚き、綾瀬も「たっぷり楽しめるなと思いました」と、笑