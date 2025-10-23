サムスン電子ジャパン株式会社はグローバルポップアーティスト・YOASOBIとコラボレーションした「Galaxy S25 Ultra meets YOASOBI #ライブ撮影ならGalaxy」を2025年4月にスタートした。現在は「YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA」で「Samsung Galaxy S25 Ultra」を実際にレンタルし、感動のライブ撮影を体験いただけるキャンペーンを開催中だ。そして、そのサムスンとYOASOBIのコラボを記念したスペシャルインタビュー動画を本日公