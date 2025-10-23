タレントのＲＩＫＡＣＯ（５９）が２３日、ＯＭＯＴＥＳＡＮＤＯＣＲＯＳＳＩＮＧＰＡＲＫで行われた「ＫＩＮＧ’ＳＨＡＷＡＩＩＡＮＰＯＰ―ＵＰＰＲ発表会『ＫＩＮＧ’ＳＯＲＡＮＧＥＩＳＬＡＮＤオープニングセレモニー』」に、ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」の片寄涼太（３１）と出席した。「オリジナルハワイアンスウィートロール」で知られるハワイ発の「ＫＩＮＧ’ＳＨＡＷＡＩＩ