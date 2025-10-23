日本弁護士連合会（日弁連）は10月15日に「死刑求刑の可能性がある事件の弁護人選任に関する意見書」を取りまとめ、17日付で最高裁判所長官あてに提出。 死刑求刑の可能性がある事件について被疑者（捜査段階で罪を疑われている人、容疑者）および被告人（起訴され裁判を受ける人）の各段階を通じて少なくとも4名以上の弁護人が確保されるよう求めた。 被告人の生命がかかっている事件では弁護士の人数確保が不可欠 意見書が求