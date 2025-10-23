今春、神戸のウォーターフロントに誕生したジーライオンアリーナ神戸（GLION ARENA KOBE）で、年の瀬の12月30日（火）に音楽イベント「KOBE MUSIC COMMONS 2025」が開催されます。“ミドル世代から神戸を元気づける！”をテーマにする同イベント。第1弾出演アーティストとして発表されたのは、Chara、HY、Original Love、SIRUPの4組で、今後も追加出演者の発表が予定されています。（画像提供：One Bright KOBE）チケットのオ