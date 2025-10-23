きょう日中は、さわやかな秋晴れで洗濯日和になりそうです。 【写真を見る】予想最高気温は名古屋･岐阜22℃ 津20℃ 東海地方はさわやかな秋晴れで洗濯日和に 愛知･岐阜･三重の天気予報（10/23 昼） 正午前の岐阜県高山市です。スッキリと晴れた快晴の空が広がっています。けさは、各地で今シーズン一番の冷え込みになり、高山市の六厩では最低気温が氷点下0.1℃と、今シーズン東海地方で初めての冬日となりました。