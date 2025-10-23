今週末にかけて北海道から九州では広く気圧が低下するでしょう。特に24日(金)は東京で影響度「大」、26日(日)は札幌や仙台、東京で影響度が大きくなりそうです。気圧低下に伴う頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などにご注意ください。今週末にかけて気圧低下頭痛やめまいに気をつけて23日(木)は全国的に気圧が低下し、札幌から大阪で影響度「中」となるでしょう。気圧低下に伴う頭痛、首や肩のこり、めま