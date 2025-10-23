岐阜県可児市の女性を殺害した疑いで、岐阜市の男女が逮捕された事件で、防犯カメラに遺体を運んだとみられる男女の車が映っていたことが新たにわかりました。 【写真を見る】猟友会の男性が見つけた遺体 殺人の疑いで“内縁夫婦”を再逮捕 遺棄現場近くの防犯カメラに2人の車 女性の遺体運んだか 岐阜・揖斐川町 岐阜市の自営業・立花浩二容疑者（55）と内縁の妻・神原美希容疑者（36）の2人は、共謀して去年12月14日夜から翌日