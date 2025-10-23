ソーシャル掲示板サイトのRedditが、「Googleの検索結果に表示されたRedditのコンテンツをスクレイピングしてデータを違法に盗んだ」として、AI企業のPerplexityなど4社を相手取った訴訟を起こしました。Redditは2025年6月にAI「Claude(クロード)」開発元のAnthropicを提訴しています。Reddit Accuses ‘Data Scraper’ Companies of Theft - The New York Timeshttps://www.nytimes.com/2025/10/22/technology/reddit-data-scrape