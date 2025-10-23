「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」が２３日午後４時５０分から行われる。アマチュアＮＯ１スラッガー創価大・立石正広内野手（２１）には、最速で１位指名を公表した広島のほか５球団程度の競合となりそうだ。逆方向にも打てる希少な右の強打者かつ５０メートル走６秒０と足も速く、二塁や三塁、外野もこなせる立石の人気は高い。８月に右足首じん帯を損傷し秋シーズンは出遅れたものの、今月